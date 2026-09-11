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Xiaomi Skynomad N90 Max: как устроен внедорожник-автодом с 1700 километрами автономии

Xiaomi Skynomad N90 Max: как устроен внедорожник-автодом с 1700 километрами автономии

Xiaomi больше не просто делает смартфоны и обычные кроссоверы. Skynomad N90 Max — это попытка взломать саму идею семейного автомобиля.

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