Xiaomi Skynomad N90 Max: как устроен внедорожник-автодом с 1700 километрами автономии

Xiaomi больше не просто делает смартфоны и обычные кроссоверы. Skynomad N90 Max — это попытка взломать саму идею семейного автомобиля.
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