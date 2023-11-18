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Вышел сухим: карманный Минюст вытащил Байдена из дела

Вышел сухим: карманный Минюст вытащил Байдена из дела

Джозеф Байден. Фото: Richard Drew / AP После «тщательного расследования» специальный прокурор Роберт Хур вряд ли предъявит кому-либо обвинения в связи со скандалом с секретными документами президента Джо Байдена.

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