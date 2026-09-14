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Хвалынский район Саратовской области официально возглавил Михаил Визгалов

Хвалынский район Саратовской области официально возглавил Михаил Визгалов

САРАТОВ, 14 сентября, ФедералПресс. Михаил Визгалов официально избран главой Хвалынского района Саратовской области.

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