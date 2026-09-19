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Царьград

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Северодвинец на электросамокате получил 100 часов работ за пьяную езду

Северодвинец на электросамокате получил 100 часов работ за пьяную езду

Северодвинский городской суд рассмотрел дело местного жителя, управлявшего электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

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