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Bloomberg: Байден не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

Bloomberg: Байден не будет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

Еще до начала сильно распиаренной киевскими властями так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток, мероприятие теряет не только участников, но и статусность.

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