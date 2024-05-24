Еще до начала сильно распиаренной киевскими властями так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток, мероприятие теряет не только участников, но и статусность.
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