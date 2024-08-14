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Петербургский дневник

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На единовременные выплаты пострадавшим в Курской области направят 600 миллионов рублей

На единовременные выплаты пострадавшим в Курской области направят 600 миллионов рублей

Контроль за целевым использованием средств осуществляет МЧС Из резервного фонда правительства РФ будет выделено до 600 миллионов рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.

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