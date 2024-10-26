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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Перес о 18-м месте в квалификации: «Не мог справиться с торможением. Похожее было в США, но теперь все еще хуже»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал 18-е место в квалификации к Гран-при Мехико. «Очень сложная сессия, очень сложно тормозить.

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