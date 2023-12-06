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Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами

Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами

Демарш "Республиканцев" заставил президента Украины пересмотреть свои планы.В руководстве американской Демократической партии сообщили, что Владимир Зеленский отменил свою видеоконференцию с сенаторами США после ухода половины из них с мероприятия.

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