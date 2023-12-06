Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами

Демарш "Республиканцев" заставил президента Украины пересмотреть свои планы.В руководстве американской Демократической партии сообщили, что Владимир Зеленский отменил свою видеоконференцию с сенаторами США после ухода половины из них с мероприятия.
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