Минобороны: авиаудары по объектам ВВС Украины с применением авиабомб ФАБ

Минобороны России сообщило о применении авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-250-270 в нескольких ударах по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях.