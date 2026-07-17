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Регионы России

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Минобороны: авиаудары по объектам ВВС Украины с применением авиабомб ФАБ

Минобороны: авиаудары по объектам ВВС Украины с применением авиабомб ФАБ

Минобороны России сообщило о применении авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-250-270 в нескольких ударах по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях.

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