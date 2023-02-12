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Д’Анджело Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов в первом матче после возвращения в «Лейкерс»

Д’Анджело Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов в первом матче после возвращения в «Лейкерс»

Д’Анджело Расселл, Малик Бизли и Джарред Вандербилт в субботу дебютировали за «Лейкерс» и помогли команде одержать гостевую победу над действующим чемпионом лиги «Голден Стэйт» (109:103).

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