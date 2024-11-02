"Почему вы решили, что вам можно, а нам нельзя!" Небензя рвал и метал

В своем выступлении на последнем заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя коснулся "северо-корейской темы", которая сейчас с таким негативом муссируется на Западе: "Даже если представить себе, что всё то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему США и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это неоколониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности и ничем не обоснованная вера в то, что то, что можно вам, нельзя другим?" Затем он необычайно жестко высказался о всех тех наемниках, которых привел на украинскую сторону Запад: "То, какая Украина "жертва", весь мир увидел в августе, когда банды Зеленского неспровоцированно напали на приграничный мирный регион России.