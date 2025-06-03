Психолог Нечаева объяснила родителям, как научить ребенка говорить «нет»

Это важный навык, отметила эксперт Развивать уверенность в общении, умение отстаивать свои границы и уметь вежливо отказывать важно с детства, сказала РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Нечаева.