В Красноярском крае полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, готовящейся произвести партию запрещенных веществ

В мае прошлого года сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск на территории садоводческого кооператива был остановлен автомобиль, в багажнике которого находились 29 канистр с химическими веществами.
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