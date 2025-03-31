В Петербурге сформировали график ограничений движения транспорта при производстве работ

Около четверти задач планируют завершить до начала лета В Петербурге сформировали график планируемых ограничений движения транспорта при производстве работ на этот год, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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