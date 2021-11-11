В ДВОКУ ввели элемент рейтинговой системы оценки курсантов

В ДВОКУ ввели элемент рейтинговой системы оценки курсантов

Она позволяет экипажам достичь более высоких показателей на этапе загрузки боекомплекта и выполнения упражнений по огневому поражению целей в соответствии с требованиями и условиями проведения этого соревнования.

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