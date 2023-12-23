Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 647 подписчиков

Казахстан накануне восстания. Астана наступает на старые грабли

Казахстан накануне восстания. Астана наступает на старые грабли

2 дня назад 12K прочитали Запад Казахстана снова охвачен забастовками, а неадекватная реакция властей и работодателей может привести к вспышке массовых выступлений, что на фоне энергетического и коммунального коллапса неминуемо вызовет очередной политический кризис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Неужели наши вновь влезут, по наивной дури,  в их разборки?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх