Казахстан накануне восстания. Астана наступает на старые грабли

2 дня назад 12K прочитали Запад Казахстана снова охвачен забастовками, а неадекватная реакция властей и работодателей может привести к вспышке массовых выступлений, что на фоне энергетического и коммунального коллапса неминуемо вызовет очередной политический кризис.