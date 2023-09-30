ЛГБТ-пропаганда в действии или почему их становится всё больше

A

Alex

На самом деле, пидарасов не становится заметно больше. Больше становится людей, прикидывающихся пидорасами для получения карьерных преимуществ. Это - не одно и тоже. Реальных пидарасов уже не перековать. А этих - если убрать преимущества в карьере, квоты на пидарасов в различных теплых местах, и т.д. - они быстро вернутся в нормальное состояние.