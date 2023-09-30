В «далёком» уже 2019 году (сколько всего произошло с тех пор!) я впервые написал на тему ЛГБТ две статьи «О гей-парадах» и «Пропаганда ЛГБТ» .
ЛГБТ-пропаганда в действии или почему их становится всё больше
Комментарии
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Alex
На самом деле, пидарасов не становится заметно больше. Больше становится людей, прикидывающихся пидорасами для получения карьерных преимуществ. Это - не одно и тоже. Реальных пидарасов уже не перековать. А этих - если убрать преимущества в карьере, квоты на пидарасов в различных теплых местах, и т.д. - они быстро вернутся в нормальное состояние.
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3 час.
Альберт Кидрачев
Чем больше пидарасов на западе, тем лучше. Все меньше будет рождаться их последователей. Так что желаем им успехов в их "труде"!
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2 час.
Григорий Давидян
По-Вашему получается: один раз не три-два-рас?
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1 час.
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