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Трудовых мигрантов поставят в России на инфекционный учет

С 29 декабря въезжающие в Россию граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за исключением белорусов, должны будут в течение месяца предоставить МВД результаты тестирования на опасные инфекции — сифилис, проказу, ВИЧ, коронавирус и др.

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