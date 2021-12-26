Трудовых мигрантов поставят в России на инфекционный учет

С 29 декабря въезжающие в Россию граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за исключением белорусов, должны будут в течение месяца предоставить МВД результаты тестирования на опасные инфекции — сифилис, проказу, ВИЧ, коронавирус и др.