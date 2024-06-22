По усам и мимике кошки можно определить ее состояние здоровья

Канадские ученые разработали шкалу для оценки самочувствия кошки.Как чувствует себя ваш пушистый питомец? На этот вопрос ответили канадские ученые, разработавшие шкалу оценки самочувствия и уровня боли у кошки на основе ее мимики.
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