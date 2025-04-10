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Опасный бонус. В Пермском крае местный фермер выращивал картофель с добавлением пестицидов

Опасный бонус. В Пермском крае местный фермер выращивал картофель с добавлением пестицидов

Руководитель фермерского хозяйства не внёс данные об обработке полей пестицидами в учётные документы и государственную систему "Сатурн".

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