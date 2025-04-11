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Царьград

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Безостановочные военные рейсы в Жешув: поддержка Украины от США и ЕС

Безостановочные военные рейсы в Жешув: поддержка Украины от США и ЕС

Военные рейсы через польский Жешув работают без остановки, снабжая ВСУ. Канада, США, Британия и Германия продолжают логистическую поддержку, несмотря на заявление США о выводе персонала из логистического центра в аэропорту Ясёнка.

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