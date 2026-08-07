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Аргументы и Факты

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Эксперт Бедеров рассказал о способах защиты детей в соцсетях

Эксперт Бедеров рассказал о способах защиты детей в соцсетях

Полный запрет социальных сетей для несовершеннолетних технически сложно реализовать, а сам по себе он не решит проблему безопасности детей в интернете, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

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