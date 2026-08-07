Эксперт Бедеров рассказал о способах защиты детей в соцсетях

Полный запрет социальных сетей для несовершеннолетних технически сложно реализовать, а сам по себе он не решит проблему безопасности детей в интернете, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии