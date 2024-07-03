БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Уйдут русские – будет бардак и разруха!"

"Уйдут русские – будет бардак и разруха!"

Удивительное и очень интересное видео. Вдохновенно на хорошем русском языке о Русском мире - из Казахстана.

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