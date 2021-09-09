Не для картинки, а для жизни создают проекты в студии дизайна SKIBITSKAYA PROJECT

Наталья Скибицкая создает проекты интерьеров более 10 лет, и за это время сумела найти "рецепт" хорошего дизайна — он должен быть не просто красивым, но и комфортным для жизни или работы.
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