ФАБы наводят ужас на ВСУ, Киев окапывается по периметру, женщин обучают стрелять: утренняя сводка с фронта

У армии России инициатива на большинстве участков фронта. Наши войска активно продвигаются на Запорожском фронте, в выступе Времевского, на Южно-Донецком направлении, в районе нескольких населенных пунктов западнее Авдеевки и южнее Кременной (в Тернове и Белогоровке соответственно).