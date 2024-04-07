ФАБы наводят ужас на ВСУ, Киев окапывается по периметру, женщин обучают стрелять: утренняя сводка с фронта

У армии России инициатива на большинстве участков фронта. Наши войска активно продвигаются на Запорожском фронте, в выступе Времевского, на Южно-Донецком направлении, в районе нескольких населенных пунктов западнее Авдеевки и южнее Кременной (в Тернове и Белогоровке соответственно).
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