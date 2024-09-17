Во Владимире с начала учебного года не работают электронные дневники

Разбирать проблему доступа к оценкам и оплате питания пришлось на губернаторской планерке. Родители владимирских школьников с начала сентября не могут зайти в электронный дневник ребёнка или оплатить ему питание в столовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии