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Царьград

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Прокуратура разберется с поликлиникой в Екатеринбурге, отказавшей принимать больного младенца

Прокуратура разберется с поликлиникой в Екатеринбурге, отказавшей принимать больного младенца

Малышку отказались прикреплять к Первой детской поликлинике несмотря на то, что она была прописана в Академическом районе.

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