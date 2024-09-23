РБК: перепись населения в РФ будет проходить по-новому

В 2030 году будет проведена очередная перепись населения в России. Она будет полностью цифровой и будет опираться на данные единого реестра населения, который ведёт Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщает РБК.
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