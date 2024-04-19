Гендиректора кузбасской фирмы обвиняют в крупном мошенничестве

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 19 апреля сообщили, что ранее судимый за мошеннические действия 60-летний генеральный директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».