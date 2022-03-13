В Магаданской области полицейские и общественники подвели итоги регионального этапа конкурса антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе»

В УМВД России по Магаданской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе».
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