Происшествия

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В Магаданской области полицейские и общественники подвели итоги регионального этапа конкурса антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе»

В Магаданской области полицейские и общественники подвели итоги регионального этапа конкурса антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе»

В УМВД России по Магаданской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе».

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