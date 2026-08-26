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Новости Тамбова

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В Котовске на складе Wildberries после атаки БПЛА произошел пожар

В Котовске на складе Wildberries после атаки БПЛА произошел пожар

В ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Системой противовоздушной обороны и силами мобильных огневых групп БАРС «Тамбов» уничтожено 16 вражеских беспилотников, сообщил в своем Телеграм-канале глава Тамбовской области Евгений Первышов.

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