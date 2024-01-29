«Похож на пирата»: как на самом деле выглядел Кутузов

Образ полководца Кутузова всегда привлекал режиссёров, писателей и других деятелей искусств. Правда, в фильмах военачальника часто изображают нереалистично – настоящий Михаил Илларионович не узнал бы себя киношного.
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