В Ижевске чуть не сгорел ресторан «Кама»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске чуть не сгорел ресторан. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии, инцидент произошёл ранним утром 29 сентября в одном из ресторанов на улице Максима Горького — загорелось холодильное оборудование с уличной стороны здания.