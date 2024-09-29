В Ижевске чуть не сгорел ресторан «Кама»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске чуть не сгорел ресторан. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии, инцидент произошёл ранним утром 29 сентября в одном из ресторанов на улице Максима Горького — загорелось холодильное оборудование с уличной стороны здания.
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