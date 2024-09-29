SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вот типа так 3 раза пытались нас развести!Водитель такси от...
  • Светлана Зуева
    Почему закрыта РОЖА?😡Сотрудники ФСБ за...
  • Светлана Зуева
    Не надо туда лететь....Эрдоган не стоит того,чтоб лично Путин к нему летел.....двуличный янус слишком опасен....Middle East Eye: ...

В Ижевске чуть не сгорел ресторан «Кама»

В Ижевске чуть не сгорел ресторан «Кама»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске чуть не сгорел ресторан. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии, инцидент произошёл ранним утром 29 сентября в одном из ресторанов на улице Максима Горького — загорелось холодильное оборудование с уличной стороны здания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх