Курс на социальное благополучие

В этом году якутяне выбирали депутатов и главу республики. Айсен Николаев, сохранивший пост главы Якутии, в своем обращении к парламентариям выразил надежду на их поддержку в сложных и принципиальных вопросах.
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