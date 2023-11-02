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Парламентская газета

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Курс на социальное благополучие

Курс на социальное благополучие

В этом году якутяне выбирали депутатов и главу республики. Айсен Николаев, сохранивший пост главы Якутии, в своем обращении к парламентариям выразил надежду на их поддержку в сложных и принципиальных вопросах.

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