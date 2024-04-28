РИАН: Иеромонах Феодорит рассказал, что делать с освященной вербой

В связи с православным праздником — Вход Господень в Иерусалим, когда даже особо не верующие россияне приходят в церкви освятить вербу, многие задаются вопросом: «Можно ли выбрасывать главный символ торжества?» Иеромонах Феодорит отметил, что сейчас как и в дореволюционное время, их сжигают.