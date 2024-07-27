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Украина пожирает истинных героев

Украина пожирает истинных героев

Лет восемь назад я познакомился с весьма колоритной парой из Донбасса. Парень, косая сажень в плечах, профессиональный строитель, настоящий портрет истинного пролетария.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Со времени Перестройки Россия прошла все на СВОЕМ опыте. Когда у нее еще было 33 года  до полного распада мира. Украине надо было бы учиться на опыте России, чтобы выжить.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Верно.
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2 час.
Леонид Руси
Объяснение приходит откуда никто не ждёт. Оно всегда в знаке зодиака... А он у хохлов... Дева, которая руководима Плутоном. Духа в этом знаке зодиака нет. Это уже значит... что радости там быть не может. Но Плутон - палач есть... Плутон наделяет желанием убивать, приносить в жертву, или хотя бы наказывать... За что... не имеет значения... Наслаждение можно получить только... принося в жертву кого-то... И это у всех... кто там живёт... Есть другие страны-Девы... Япония, Албания, Болгария, Испания, Албания... В Японии самураи, камикадзе и харакири... всё обстоит не лучше... Там высокая статистика самоубийств. Болгария нас приносит в жертву... В Испании нашли жертву в виде быков... легко отделались... Албания захватила часть Сербии... Иначе не могло и быть...
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22 мин.

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