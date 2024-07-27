Украина пожирает истинных героев

Со времени Перестройки Россия прошла все на СВОЕМ опыте. Когда у нее еще было 33 года до полного распада мира. Украине надо было бы учиться на опыте России, чтобы выжить.

Леонид Руси

Объяснение приходит откуда никто не ждёт. Оно всегда в знаке зодиака... А он у хохлов... Дева, которая руководима Плутоном. Духа в этом знаке зодиака нет. Это уже значит... что радости там быть не может. Но Плутон - палач есть... Плутон наделяет желанием убивать, приносить в жертву, или хотя бы наказывать... За что... не имеет значения... Наслаждение можно получить только... принося в жертву кого-то... И это у всех... кто там живёт... Есть другие страны-Девы... Япония, Албания, Болгария, Испания, Албания... В Японии самураи, камикадзе и харакири... всё обстоит не лучше... Там высокая статистика самоубийств. Болгария нас приносит в жертву... В Испании нашли жертву в виде быков... легко отделались... Албания захватила часть Сербии... Иначе не могло и быть...