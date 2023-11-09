Глава делегации ЕС о cнятии с выборов «Шанс»: «Важно, чтобы в будущем были более предсказуемые решения»

Глава делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс считает, что решение Национальной комиссии по ЧС исключить из предвыборной гонки всех кандидатов от партии «Шанс», которая связана с беглым олигархом Иланом Шором, «было экстраординарным».
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