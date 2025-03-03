15 историй о людях, которые просто шли по жизни, а удача сама их догнала

Удача может порой принимать весьма странные формы. Неудачная стрижка, дешевые брюки из комиссионки и даже звонок классной руководительницы в неподходящий, казалось бы, момент, могут изменить жизнь к лучшему и даже спасти жизнь.
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