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Смоленские полицейские участвуют в федеральном этапе конкурса «Народный участковый-2026»

В Смоленской области начался второй этап ежегодного конкурса «Народный участковый-2026». Жители региона могут проголосовать за одного из десяти участковых уполномоченных полиции.

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