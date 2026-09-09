В Симферополе выплатят компенсацию ребенку, покусанному бродячей собакой

В крымской столице произошел инцидент, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в республиканском надзорном ведомстве, в одном из городских скверов на двухлетнего мальчика напала уличная собака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Выскочивший на до...
- Тарифы ЖКХ растут...
- Осужденный за гос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым