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В Симферополе выплатят компенсацию ребенку, покусанному бродячей собакой

В Симферополе выплатят компенсацию ребенку, покусанному бродячей собакой

В крымской столице произошел инцидент, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в республиканском надзорном ведомстве, в одном из городских скверов на двухлетнего мальчика напала уличная собака.

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