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Газета.ру

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Вячеслав Опахин: клубам нужно уметь общаться со своей аудиторией

Вячеслав Опахин: клубам нужно уметь общаться со своей аудиторией

Главный вопрос в привлечении болельщиков – как превратить первое знакомство с баскетболом в устойчивый интерес, заявил главный редактор «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Вячеслав Опахин в рамках сессии «Борьба за внимание: как воспитывать и привлекать болельщиков».

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