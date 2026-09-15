Вячеслав Опахин: клубам нужно уметь общаться со своей аудиторией

Главный вопрос в привлечении болельщиков – как превратить первое знакомство с баскетболом в устойчивый интерес, заявил главный редактор «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Вячеслав Опахин в рамках сессии «Борьба за внимание: как воспитывать и привлекать болельщиков».