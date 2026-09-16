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Царьград

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Торнике Квитатиани устроил роскошную свадьбу в Подмосковье

Торнике Квитатиани устроил роскошную свадьбу в Подмосковье

34-летний актёр Торнике Квитатиани сыграл свадьбу с Дианой Кардава в Подмосковье 11 сентября. Пара отправилась в медовый месяц на Мальдивы, где наслаждаются отдыхом в роскошной вилле и делятся забавными видео с поклонниками.

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