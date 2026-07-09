Зеленский заявил, что Киев получит от США ракеты для Patriot

Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время на Украину из Соединенных Штатов поступит новая партия военной помощи, включающая зенитные ракеты PAC-3, предназначенные для комплексов Patriot, передает РИА Новости.
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