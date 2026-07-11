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Ямал вошел в число пилотных регионов проекта «Культурное долголетие»

Ямал вошел в число пилотных регионов проекта «Культурное долголетие»

Ямало-Ненецкий автономный округ стал участником нового федерального проекта «Культурное долголетие». Инициатива направлена на поддержку когнитивного здоровья и эмоционального благополучия старшего поколения через творчество, сообщили в департаменте культуры округа.

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