Ямал вошел в число пилотных регионов проекта «Культурное долголетие»

Ямало-Ненецкий автономный округ стал участником нового федерального проекта «Культурное долголетие». Инициатива направлена на поддержку когнитивного здоровья и эмоционального благополучия старшего поколения через творчество, сообщили в департаменте культуры округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии