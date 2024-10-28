Рынок падает вслед за нефтью

Российский рынок открыл торги в понедельник, 28 октября, снижением ключевых индикаторов на 1,13%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился до 2 630,42 пункта, индекс РТС просел до 857,33 пункта.
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