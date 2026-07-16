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Королев поздравил ветерана из Вышнего Волочка со 100-летием

Королев поздравил ветерана из Вышнего Волочка со 100-летием

Королев поздравил 100-летнюю труженицу тыла Ольгу Виноградову из Вышнего Волочка.  Глава региона отметил её вклад в историю Верхневолжья и пример мужества, силы духа и высоких человеческих качеств: «Тверская земля стала для Вас второй родиной, и Ваш труд на ней — это неотъемлемая часть героической истории Верхневолжья.

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