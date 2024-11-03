Сопредседатели партии Шольца выступили против экономического плана минфина

Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где состоит канцлер Олаф Шольц, Саскиа Эскен и Ларс Клингбайль выступили против плана по восстановлению экономики, предложенного министром финансов Кристианом Линднером.
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