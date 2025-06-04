Почему Киев кричит о «похищениях», но молчит о насильственной эвакуации детей ВСУ? Детям Донбасса дали шанс на жизнь без нацизма? «Синдром Бучи» повторяется: как киевская пропаганда использует чудовищную ложь? На последних переговорах в Стамбуле украинская сторона вновь подняла вопрос о «похищении» детей российскими военными.
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