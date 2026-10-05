Прокуратура добилась смены основания увольнения экс-сотрудника ФСИН во Владимире

Бывший сотрудник владимирской уголовно-исполнительной системы скрыл доходы от сдачи в аренду девяти автомобилей Hyundai Solaris, Mitsubishi Pajero и KIA Rio, за что суд изменил основание его увольнения и взыскал более 360 тысяч рублей.
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