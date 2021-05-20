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UBS теряет девять банкиров в пользу SVB

UBS теряет девять банкиров в пользу SVB

Девять банкиров покинули технологическую, медиа и телекоммуникационную группу UBS Group AG, чтобы присоединиться к консультативному отделу SVB Financial Group, включая главу группы Джейсона Ауэрбаха, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.

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